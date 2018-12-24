Göztepe'nin vazgeçilmezi Titi

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısını 22 puanla kapatan Göztepe'de 16 maçta 1440 dakika sahada kalan Titi, en istikrarlı isim oldu.

Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Bayram Bektaş'la başlayıp Kemal Özdeş'le devam ettiği 17 haftalık periyodu 22 puanla 10. sırada bitirdi.

Toplam 24 futbolcunun şans bulduğu sarı-kırmızılı ekipte, tüm maçlarda forma giyen isim olmadı. Cezası nedeniyle 1 maçta takımdan uzak kalan Titi, diğer 16 müsabakada 1440 sahada kalarak takımın en istikrarlı futbolcusu oldu.

Titi'yi 1435 dakikayla kaleci Beto ile 1391 dakika mücadele eden Celso Borges takip etti.

Göztepe'de Hakan Çinemre, Yalçın Kayan ve Samed Ali Kaya'nın yanı sıra kadro dışı bırakılan Nabil Ghilas en az süre alan isimler oldu.

Toplam 18 gol

Geçen sezonun ilk devresinde 30 gol atan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 18 golde kaldı.

Yasin Öztekin 7 golle en golcü isim olurken, Cameron Jerome 3, Alpaslan Öztürk ile Halil Akbunar ikişer, Andre Castro, Yoan Gouffran ve Wallace Reis de birer gol kaydetti. Göztepe'nin hanesindeki bir gol de Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ın kendi kalesine attığı golle yazıldı.

Göztepeli futbolcuların sahip olduğu 17 golün 12'si ayakla, 5'i kafayla atıldı.

Geçen sezonun ilk devresinde lehine en çok penaltı kararı verilen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ilk yarıda hiç penaltı kullanmadı.

Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Beto, bu sezon sarı-kırmızılı ekibin aleyhine verilen 4 penaltının 2'sini kurtardı. Trabzonspor'dan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan da Oğuzhan Özyakup'un penaltı vuruşlarını kurtaran Portekizli kaleci, Süper Lig kariyerinde 11 penaltının 6'sında gol izni vermedi.

İlk yarılarda 7 gol

Müsabakaların ilk yarılarında 7 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde de 7 gol gördü. Göztepe, ikinci 45 dakikalık bölümlerde 11 gole ulaşıp 12 gol yedi.