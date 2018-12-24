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Beşiktaş, İstanbul deplasmanında gülemiyor
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BEŞİKTAŞ, İSTANBUL DEPLASMANINDA GÜLEMİYOR

Beşiktaş, İstanbul deplasmanında gülemiyor

Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında İstanbul deplasmanlarında çıktığı 8 maçta 2 beraberlik alırken, 6 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

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Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında İstanbul deplasmanlarında çıktığı 8 maçta 2 beraberlik alırken, 6 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

Siyah-beyazlılar İstanbul deplasmanındaki son galibiyet sevincini ise 2016-2017 sezonunda Galatasaray'a karşı aldı. Spor Toto Süper Lig’de ilk yarının son maçında 22 Aralık Cumartesi günü konuk olduğu Kasımpaşa deplasmanından 4-1’lik mağlubiyetle dönen Beşiktaş, son iki sezonda çıktığı İstanbul deplasmanlarında galibiyet yüzü göremedi.

Siyah-beyazlılar, son iki yılda İstanbul takımlarına karşı dış sahada çıktığı 8 maçta sahadan 6 mağlubiyet, 2 de beraberlikle ayrıldı. İstanbul deplasmanlarında en son galibiyetini 27 Şubat 2017 tarihinde Galatasaray karşısında 1-0’lık sonuçla alan siyah-beyazlılar, 666 gündür şehrinde kazanamadı. 

Son iki sezonda Beşiktaş’ın çıktığı İstanbul deplasmanı maçları:

18.08.2017 Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-2

23.09.2017 Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-1

18.03.2018 Başakşehir-Beşiktaş: 1-0

29.04.2018 Galatasaray-Beşiktaş: 2-0

03.05.2018 Fenrbahçe-Beşiktaş : 3-0 (Türkiye Kupası hükmen)

24.09.2018 Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-1

03.11.2018 Başakşehir-Beşiktaş: 1-0

22.12.2018 Kasımpaşa-Beşiktaş: 4-1  
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