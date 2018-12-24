Trabzonspor’dan anlamlı hareket

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Trabzonspor, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi unutmadı.
Kale arkası tribününde açılan "Mekanın cennet olsun güzel insan. Unutmayacağız" yazılı pankarta dönen bütün Trabzonsporlu futbolcular İstiklal Marşı’nı da bu şekilde okudu.
Bordo mavili takımın protokol tribünü yerine Türk bayrağına ve şehit Emniyet Müdürü Altuğ için açılan pankarta dönerek gösterdikleri saygı sosyal medyada da gündem oldu.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.