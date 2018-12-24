Trabzonspor’dan anlamlı hareket

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Trabzonspor, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi unutmadı.

Kale arkası tribününde açılan "Mekanın cennet olsun güzel insan. Unutmayacağız" yazılı pankarta dönen bütün Trabzonsporlu futbolcular İstiklal Marşı’nı da bu şekilde okudu.

Bordo mavili takımın protokol tribünü yerine Türk bayrağına ve şehit Emniyet Müdürü Altuğ için açılan pankarta dönerek gösterdikleri saygı sosyal medyada da gündem oldu.