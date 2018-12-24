﻿
Burak Gören: "Zorlu ve ağır bir atmosferde maçı kazandık"
﻿
Site İçi Arama
﻿

BURAK GÖREN: "ZORLU VE AĞIR BİR ATMOSFERDE MAÇI KAZANDIK"

Burak Gören: "Zorlu ve ağır bir atmosferde maçı kazandık"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Afyon Belediyespor'u 79-77 yenen Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, zorlu bir atmosferde maçı kazandıklarını söyledi.

160 Okunma

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Afyon Belediyespor'u 79-77 yenen Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, zorlu bir atmosferde maçı kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Burak Gören, Afyon Belediyespor'un mücadeleci bir takım olduğunu kaydetti.

Maçın kendileri için önemine vurgu yapan Gören, şu ifadeleri kullandı:

"Bu maçın bizim için çok önemli olduğunu biliyorduk. Bugün burada oyuncularımızın müthiş mücadelesi ve çabasıyla kazanmanın yolunu bulduk. Öncelikle takımıma teşekkür ediyorum. Uzun ve kısa oyuncularımız iyi oynadı. Zorlu ve ağır bir atmosferde maçı kazandık. Afyon takımına da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."

ETİKETLER
Erkan Sözeri: "Adana Demirspor, çok zorladı bizi"
Osman Özköylü, transferleri işaret etti!
Ziraat Bankası deplasmanda kaybetti
Gençlerbirliği, Adana'da kötü başladı ama iyi bitirdi!
Osmanlıspor yene yene geliyor
2
Bektaş: "90 dakikanın ardından beni üzen tek şey skor"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿