Ziraat Bankası deplasmanda kaybetti

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Ziraat Bankası'nı 3-0 yendi.
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
- İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3 - Ziraat Bankası: 0
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Bülent Bozkurt, Zafer Özmen
İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Fatih Cihan, Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Caner Çiçekoğlu, Klapwijk, Stankovic, (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş)
Ziraat Bankası: Enes Atlı, Oğuzhan Doğruluk, Finger, Vahit Emre Savaş, Jovovic, Kemal Kayhan (Volkan Done, Ümit Demir, Ghaemi, Selim Demir, Yunus Emre Tayaz, Saber Kazami)
Setler: 25-23, 25-18, 25-20
Süre: 89 (30, 26, 33)
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