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Galatasaray 4 - Demir Grup Sivasspor 2
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GALATASARAY 4 - DEMİR GRUP SİVASSPOR 2

Galatasaray 4 - Demir Grup Sivasspor 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 17. haftasında Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Galatasaray 4-2 kazandı.

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Galatasaray 4 - Demir Grup Sivasspor 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 17. haftasında Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 4-2 kazandı.

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Yuto Nagatomo, Maicon Roque, Ozan Kabak, Sofiane Feghouli (90' Mustafa Kapı), Fernando Reges, Younes Belhanda (87' Ryan Donk), Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Eren Derdiyok (75' Garry Rodrigues)

Teknik Direktör:

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Douglas, Uğur Çiftçi, Robinho, Delvin Ndinga (77' Arouna Kone), Hakan Arslan, Gabriel Torje (70' Sergiy Rybalka), Emre Kılınç (89' Erdoğan Yeşilyurt), Muhammet Demir

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 9: Robinho (Demir Grup Sivasspor), DK 20: Eren Derdiyok (Galatasaray), DK 30: Sofiane Feghouli (Galatasaray), DK 41: Robinho (Demir Grup Sivasspor), DK 51: Henry Onyekuru (Galatasaray), DK 69: Henry Onyekuru (Galatasaray)

Sarı Kartlar: DK 19: Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor), DK 23: Mariano Filho (Galatasaray), DK 55: David Braz (Demir Grup Sivasspor), DK 63: Fernando Reges (Galatasaray)

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