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Bursaspor 1 - Evkur Y.Malatyaspor 1
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BURSASPOR 1 - EVKUR Y.MALATYASPOR 1

Bursaspor 1 - Evkur Y.Malatyaspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 17. haftasında Bursaspor ile Evkur Y.Malatyaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Bursaspor 1 - Evkur Y.Malatyaspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 17. haftasında Bursaspor ile Evkur Y.Malatyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Bursaspor: Muhammed Şengezer, Aurelien Chedjou, Santiago Vergini, Barış Yardımcı, Umut Meraş, Henri Saivet (90' Çağatay Yılmaz), Tunay Torun (76' Allano Lima), Iasmin Latovlevici, Aytaç Kara, Stephane Badji, Umut Nayir

Teknik Direktör:

Evkur Y.Malatyaspor: Fabien Farnolle, Murat Akça, Erkan Kaş, Arturo Mina, Issam Chebake, Mitchell Donald, Adem Büyük (90' Rahman Buğra Çağıran), Murat Yıldırım, Danijel Aleksic (81' Ahmed Ildiz), Guilherme Marques, Eren Tozlu (63' Khalid Boutaib)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 45: Umut Nayir (Bursaspor), DK 46: Guilherme Marques (Evkur Y.Malatyaspor)

Sarı Kartlar: DK 55: Guilherme Marques (Evkur Y.Malatyaspor), DK 58: Aytaç Kara (Bursaspor), DK 90: Fabien Farnolle (Evkur Y.Malatyaspor)

Kırmızı Kart: DK 88: Guilherme Marques (Evkur Y.Malatyaspor)

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