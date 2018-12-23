Bursaspor 1 - Evkur Y.Malatyaspor 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 17. haftasında Bursaspor ile Evkur Y.Malatyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Bursaspor: Muhammed Şengezer, Aurelien Chedjou, Santiago Vergini, Barış Yardımcı, Umut Meraş, Henri Saivet (90' Çağatay Yılmaz), Tunay Torun (76' Allano Lima), Iasmin Latovlevici, Aytaç Kara, Stephane Badji, Umut Nayir
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Evkur Y.Malatyaspor: Fabien Farnolle, Murat Akça, Erkan Kaş, Arturo Mina, Issam Chebake, Mitchell Donald, Adem Büyük (90' Rahman Buğra Çağıran), Murat Yıldırım, Danijel Aleksic (81' Ahmed Ildiz), Guilherme Marques, Eren Tozlu (63' Khalid Boutaib)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Goller: DK 45: Umut Nayir (Bursaspor), DK 46: Guilherme Marques (Evkur Y.Malatyaspor)
Sarı Kartlar: DK 55: Guilherme Marques (Evkur Y.Malatyaspor), DK 58: Aytaç Kara (Bursaspor), DK 90: Fabien Farnolle (Evkur Y.Malatyaspor)
Kırmızı Kart: DK 88: Guilherme Marques (Evkur Y.Malatyaspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.