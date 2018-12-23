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Trabzonspor 4 - Çaykur Rizespor 1
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TRABZONSPOR 4 - ÇAYKUR RİZESPOR 1

Trabzonspor 4 - Çaykur Rizespor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 17. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Trabzonspor 4-1 kazandı.

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Trabzonspor 4 - Çaykur Rizespor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 17. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 4-1 kazandı.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Filip Novak, Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Anthony Nwakaeme, Ogenyi Onazi (32' Juraj Kucka), Vahid Amiri (78' Caleb Ekuban), Abdülkadir Ömür (88' Abdulkadir Parmak), Yusuf Yazıcı, Hugo Rodallega

Teknik Direktör:

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (46' Samir Ujkani), Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı (78' Robin Yalçın), Jakub Brabec, Marwane Saadane, Abdullah Durak (46' Mustafa Saymak), Davide Petrucci, Fernando Boldrin, Aminu Umar, Braian Samudio, Vedat Muriqi

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 24: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), DK 68: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), DK 79: Hugo Rodallega (Trabzonspor), DK 84: Aminu Umar (Çaykur Rizespor), DK 90: Anthony Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: DK 74: Mustafa Saymak (Çaykur Rizespor), DK 89: Caleb Ekuban (Trabzonspor), DK 90: Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor), DK 90: Fernando Boldrin (Çaykur Rizespor), DK 90: Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), DK 90: Juraj Kucka (Trabzonspor)

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