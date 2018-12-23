Trabzonspor 4 - Çaykur Rizespor 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 17. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 4-1 kazandı.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Filip Novak, Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Anthony Nwakaeme, Ogenyi Onazi (32' Juraj Kucka), Vahid Amiri (78' Caleb Ekuban), Abdülkadir Ömür (88' Abdulkadir Parmak), Yusuf Yazıcı, Hugo Rodallega
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (46' Samir Ujkani), Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı (78' Robin Yalçın), Jakub Brabec, Marwane Saadane, Abdullah Durak (46' Mustafa Saymak), Davide Petrucci, Fernando Boldrin, Aminu Umar, Braian Samudio, Vedat Muriqi
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Goller: DK 24: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), DK 68: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), DK 79: Hugo Rodallega (Trabzonspor), DK 84: Aminu Umar (Çaykur Rizespor), DK 90: Anthony Nwakaeme (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: DK 74: Mustafa Saymak (Çaykur Rizespor), DK 89: Caleb Ekuban (Trabzonspor), DK 90: Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor), DK 90: Fernando Boldrin (Çaykur Rizespor), DK 90: Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), DK 90: Juraj Kucka (Trabzonspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.