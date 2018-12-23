Gençlerbirliği, Adana'da kötü başladı ama iyi bitirdi!

Adana Demirspor 2 - Gençlerbirliği 3
Spor Toto 1'nci Lig 17. haftasında Adana Demirspor ile Gençlerbirliği Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 3-2 kazandı.
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Orhan Taşdelen, Milan Mitrovic, Hakan Bilgiç, Tayyib Talha Sanuç, Galip Güzel (58' Anderson), Jakub Kosecki (72' Emre Nefiz), Berk Yıldız, Hamidou Traore, Orkan Çınar (46' Erdal Öztürk), Pote
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Alper Uludağ, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Stephane Sessegnon (90' Kari Arnason), Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin, Mert Nobre (80' Cosmin Matei), Nadir Çiftçi, Deniz Yılmaz (82' Bekir Yılmaz)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Goller: DK 2: Berk Yıldız (Adana Demirspor), DK 41: Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği), DK 66: Mert Nobre (Gençlerbirliği), DK 71: Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği), DK 75: Berk Yıldız (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: DK 27: Yıldırım Mert Çetin (Gençlerbirliği), DK 33: Hamidou Traore (Adana Demirspor), DK 58: Milan Mitrovic (Adana Demirspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.