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Adana Demirspor 2 - Gençlerbirliği 3
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ADANA DEMİRSPOR 2 - GENÇLERBİRLİĞİ 3

Adana Demirspor 2 - Gençlerbirliği 3

Spor Toto 1'nci Lig 17. haftasında Adana Demirspor ile Gençlerbirliği Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gençlerbirliği 3-2 kazandı.

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Adana Demirspor 2 - Gençlerbirliği 3

Spor Toto 1'nci Lig 17. haftasında Adana Demirspor ile Gençlerbirliği Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 3-2 kazandı.

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Orhan Taşdelen, Milan Mitrovic, Hakan Bilgiç, Tayyib Talha Sanuç, Galip Güzel (58' Anderson), Jakub Kosecki (72' Emre Nefiz), Berk Yıldız, Hamidou Traore, Orkan Çınar (46' Erdal Öztürk), Pote

Teknik Direktör:

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Alper Uludağ, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Stephane Sessegnon (90' Kari Arnason), Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin, Mert Nobre (80' Cosmin Matei), Nadir Çiftçi, Deniz Yılmaz (82' Bekir Yılmaz)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 2: Berk Yıldız (Adana Demirspor), DK 41: Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği), DK 66: Mert Nobre (Gençlerbirliği), DK 71: Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği), DK 75: Berk Yıldız (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: DK 27: Yıldırım Mert Çetin (Gençlerbirliği), DK 33: Hamidou Traore (Adana Demirspor), DK 58: Milan Mitrovic (Adana Demirspor)

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