﻿
Eskişehirspor 1 - Boluspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

ESKİŞEHİRSPOR 1 - BOLUSPOR 1

Eskişehirspor 1 - Boluspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 17. haftasında Eskişehirspor ile Boluspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

259 Okunma

Eskişehirspor 1 - Boluspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 17. haftasında Eskişehirspor ile Boluspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Furgan Polat (75' Talha Erdoğan), Alperen Kocabaş (66' Bedirhan Altunbaş), Mevlüt Çelik, Mehmet Feyzi Yıldırım, Cemali Sertel, Tolga Yakut, İbrahim Halil Öner (83' Metehan Altunbaş), Fıratcan Üzüm, Mehmet Özcan

Teknik Direktör:

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Ufuk Budak, Hayrullah Bilazer, Mamadou Diarra, İshak Çakmak, İsmail Haktan Odabaşı (66' Mustafa Durak), Daniel Dimov, Yusuf Emre Gültekin (83' Batuhan Altıntaş), Chukwuma Akabueze, Guido Kocer, Özgürcan Özcan (46' Umut Gündoğan)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 32: Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor), DK 71: Umut Gündoğan (Boluspor)

Sarı Kartlar: DK 6: Özgürcan Özcan (Boluspor), DK 54: Chukwuma Akabueze (Boluspor), DK 63: Mevlüt Çelik (Eskişehirspor), DK 90: İshak Çakmak (Boluspor)

﻿

3
Ankaragücü, 46 gündür Ankara'da neden oynayamıyor?
Spor Toto 1. Lig 17. haftanın hakemleri açıklandı
UEFA, en çok Türk kulüplerini Avrupa'dan men ediyor
Dünyanın ilk kadın futbol hakeminin bir Türk olduğu tescillendi
Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 21 Aralık’ta yapılacak
Spor Toto 1. Lig'de görünüm
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿