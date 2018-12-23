Eskişehirspor 1 - Boluspor 1
Spor Toto 1'nci Lig 17. haftasında Eskişehirspor ile Boluspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Furgan Polat (75' Talha Erdoğan), Alperen Kocabaş (66' Bedirhan Altunbaş), Mevlüt Çelik, Mehmet Feyzi Yıldırım, Cemali Sertel, Tolga Yakut, İbrahim Halil Öner (83' Metehan Altunbaş), Fıratcan Üzüm, Mehmet Özcan
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Boluspor: Gökhan Değirmenci, Ufuk Budak, Hayrullah Bilazer, Mamadou Diarra, İshak Çakmak, İsmail Haktan Odabaşı (66' Mustafa Durak), Daniel Dimov, Yusuf Emre Gültekin (83' Batuhan Altıntaş), Chukwuma Akabueze, Guido Kocer, Özgürcan Özcan (46' Umut Gündoğan)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 32: Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor), DK 71: Umut Gündoğan (Boluspor)
Sarı Kartlar: DK 6: Özgürcan Özcan (Boluspor), DK 54: Chukwuma Akabueze (Boluspor), DK 63: Mevlüt Çelik (Eskişehirspor), DK 90: İshak Çakmak (Boluspor)
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