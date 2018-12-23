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BB Erzurumspor 1 - Kayserispor 1
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BB ERZURUMSPOR 1 - KAYSERİSPOR 1

BB Erzurumspor 1 - Kayserispor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 17. haftasında BB Erzurumspor ile Kayserispor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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BB Erzurumspor 1 - Kayserispor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 17. haftasında BB Erzurumspor ile Kayserispor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Lokman Gör, Tolga Ünlü, Auremir Dos Santos, Leo Schwechlen, Özer Hurmacı (81' Siphiwe Tshabalala), Emrah Başsan (78' Erhan Çelenk), İbrahim Akdağ, Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı, Gilles Sunu (64' Lennart Thy)

Teknik Direktör:

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Jean-armel Kana-biyik, Oleksandr Kucher, Atila Turan, Tiago Lopes (46' Levent Gülen), Tjaronn Chery, Cristian Sapunaru (72' Asamoah Gyan), Şamil Cinaz, Deniz Türüç, Bilal Başacıkoğlu, Artem Kravets (58' Silvestre Varela)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 32: Cristian Sapunaru (Kayserispor), DK 45: Taylan Antalyalı (BB Erzurumspor)

Sarı Kartlar: DK 6: Tiago Lopes (Kayserispor), DK 38: İbrahim Akdağ (BB Erzurumspor), DK 38: Lokman Gör (BB Erzurumspor), DK 38: Tjaronn Chery (Kayserispor), DK 38: Cristian Sapunaru (Kayserispor), DK 45: Şamil Cinaz (Kayserispor), DK 90: Muammer Yıldırım (Kayserispor), DK 90: Deniz Türüç (Kayserispor)

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