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Osmanlıspor 3 - Adanaspor 1
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OSMANLISPOR 3 - ADANASPOR 1

Osmanlıspor 3 - Adanaspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 17. haftasında Osmanlıspor ile Adanaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Osmanlıspor 3-1 kazandı.

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Osmanlıspor 3 - Adanaspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 17. haftasında Osmanlıspor ile Adanaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 3-1 kazandı.

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Caner Arıcı, Burhan Eşer, Hasan Kılıç, Tugay Kaçar, Tortol Lumanza Lembi (72' Sinan Kurt), Eric Ayuk Mbu (85' Beykan Şimşek), Mertan Caner Öztürk (65' Magaye Gueye)

Teknik Direktör:

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Veli Kızılkaya, Onur Akbay, Hakan Barış, Gökhan Sazdağı, Robert Feczesin (75' Doğanay Kılıç), Claudiu Bumba, Yener Arıca, Andaç Güleryüz, Eren Keleş, Famoussa Kone

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 67: Eric Ayuk Mbu (Osmanlıspor), DK 86: Magaye Gueye (Osmanlıspor), DK 90: Sinan Kurt (Osmanlıspor), DK 90: Eren Keleş (Adanaspor)

Sarı Kartlar: DK 40: Onur Akbay (Adanaspor), DK 51: Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor), DK 78: Andaç Güleryüz (Adanaspor)

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