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Hatayspor 3 - Balıkesirspor Baltok 0
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HATAYSPOR 3 - BALIKESİRSPOR BALTOK 0

Hatayspor 3 - Balıkesirspor Baltok 0

Spor Toto 1'nci Lig 17. haftasında Hatayspor ile Balıkesirspor Baltok Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Hatayspor 3-0 kazandı.

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Hatayspor 3 - Balıkesirspor Baltok 0

Spor Toto 1'nci Lig 17. haftasında Hatayspor ile Balıkesirspor Baltok Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 3-0 kazandı.

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman (75' Soner Örnek), Murat Paluli, Yılmaz Özeren (82' Hamidou Maiga), Caner Hüseyin Bağ, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Hamza Gür

Teknik Direktör:

Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Okan Alkan, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac (46' Cüneyt Köz), Oğuz Yılmaz, Nizamettin Çalışkan (46' Furkan Çil), Cumali Bişi, Muhammed Ali Doğan, Sedat Şahintürk, Abdulkadir Özgen (46' Mehmet Boztepe), Mahatma Otoo

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 1: Gökhan Karadeniz (Hatayspor), DK 11: Selim Ilgaz (Hatayspor), DK 37: Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor)

Sarı Kartlar: DK 45: Bülent Cevahir (Balıkesirspor Baltok), DK 59: Oğuz Yılmaz (Balıkesirspor Baltok), DK 74: Akın Alkan (Hatayspor)

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