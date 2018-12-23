Hatayspor 3 - Balıkesirspor Baltok 0
Spor Toto 1'nci Lig 17. haftasında Hatayspor ile Balıkesirspor Baltok Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 3-0 kazandı.
Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman (75' Soner Örnek), Murat Paluli, Yılmaz Özeren (82' Hamidou Maiga), Caner Hüseyin Bağ, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Hamza Gür
Teknik Direktör:
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Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Okan Alkan, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac (46' Cüneyt Köz), Oğuz Yılmaz, Nizamettin Çalışkan (46' Furkan Çil), Cumali Bişi, Muhammed Ali Doğan, Sedat Şahintürk, Abdulkadir Özgen (46' Mehmet Boztepe), Mahatma Otoo
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 1: Gökhan Karadeniz (Hatayspor), DK 11: Selim Ilgaz (Hatayspor), DK 37: Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor)
Sarı Kartlar: DK 45: Bülent Cevahir (Balıkesirspor Baltok), DK 59: Oğuz Yılmaz (Balıkesirspor Baltok), DK 74: Akın Alkan (Hatayspor)
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