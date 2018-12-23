Hatayspor - Balıkesirspor Baltok maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 17. haftasında Hatayspor ile Balıkesirspor Baltok arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgüç Türkalp yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Antakya Atatürk Stadı
Hatayspor: Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör:
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Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Nizamettin Çalışkan, Muhammed Ali Doğan, Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Mahatma Osumanu Otoo, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Teknik Direktör: Giray Bulak
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Hakem: Özgüç Türkalp, Habip Tiryaki, Gökhan Barcın, Kadir Sağlam
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