﻿
Hatayspor - Balıkesirspor Baltok maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

HATAYSPOR - BALIKESİRSPOR BALTOK MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Hatayspor - Balıkesirspor Baltok maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 17. haftasında Hatayspor ile Balıkesirspor Baltok arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

307 Okunma

Hatayspor - Balıkesirspor Baltok maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 17. haftasında Hatayspor ile Balıkesirspor Baltok arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgüç Türkalp yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Antakya Atatürk Stadı

Hatayspor: Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör:

Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Nizamettin Çalışkan, Muhammed Ali Doğan, Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Mahatma Osumanu Otoo, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Teknik Direktör: Giray Bulak

Hakem: Özgüç Türkalp, Habip Tiryaki, Gökhan Barcın, Kadir Sağlam

﻿

Hatayspor 3 - Balıkesirspor Baltok 0
3
Ankaragücü, 46 gündür Ankara'da neden oynayamıyor?
Gençlerbirliği kupayı bıraktı, lige döndü!
Spor Toto 1. Lig 17. haftanın hakemleri açıklandı
UEFA, en çok Türk kulüplerini Avrupa'dan men ediyor
Dünyanın ilk kadın futbol hakeminin bir Türk olduğu tescillendi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿