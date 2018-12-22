Kasımpaşa 4 - Beşiktaş 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 17. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 4-1 kazandı.
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, Loret Sadiku, David Pavelka (86' Hakan Demir), Josue Sa (76' Tarkan Serbest), Bengali Koita (63' Samuel Eduok), Trezeguet, Mbaye Diagne
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Beşiktaş: Loris Karius, Adriano Correia (45' Fatih Aksoy), Necip Uysal, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Atiba Hutchinson (82' Güven Yalçın), Gary Medel, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz (5' Ryan Babel), Mustafa Pektemek
Teknik Direktör:
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Goller: DK 11: Loret Sadiku (Kasımpaşa), DK 45: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 52: Mustafa Pektemek (Beşiktaş), DK 75: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 83: David Pavelka (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: DK 19: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 21: David Pavelka (Kasımpaşa), DK 42: Adriano Correia (Beşiktaş), DK 45: Domagoj Vida (Beşiktaş), DK 74: Fatih Aksoy (Beşiktaş), DK 81: Samuel Eduok (Kasımpaşa)
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