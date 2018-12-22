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Alanyaspor 1 - M.Başakşehir 1
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ALANYASPOR 1 - M.BAŞAKŞEHİR 1

Alanyaspor 1 - M.Başakşehir 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 17. haftasında Alanyaspor ile M.Başakşehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Alanyaspor 1 - M.Başakşehir 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 17. haftasında Alanyaspor ile M.Başakşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fabrice N'sakala, Giorgos Tzavellas, Baiano, Merih Demiral, Taha Yalçıner, Efecan Karaca, Lucas Villafanez (90' Giannis Maniatis), Junior Fernandes, Isaac Sackey (46' Welinton Silva), Bobo (10' Djalma Campos)

Teknik Direktör:

M.Başakşehir: Mert Günok, Gael Clichy, Manuel Da Costa, Mahmut Tekdemir (45' Joseph Attamah), Junior Caiçara, Gökhan İnler, Marcio Mossoro (71' Rijad Bajic), Stefano Napoleoni (66' Arda Turan), Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Emmanuel Adebayor

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 41: Edin Visca (M.Başakşehir), DK 63: Junior Fernandes (Alanyaspor)

Sarı Kartlar: DK 21: Taha Yalçıner (Alanyaspor), DK 36: Junior Caiçara (M.Başakşehir), DK 51: Merih Demiral (Alanyaspor), DK 72: Baiano (Alanyaspor), DK 78: Rijad Bajic (M.Başakşehir)

Kırmızı Kart: DK 87: Welinton Silva (Alanyaspor)

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