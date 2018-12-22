Gazişehir Gaziantep FK 6 - K Karabükspor 1
Spor Toto 1'nci Lig 17. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile K Karabükspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 6-1 kazandı.
Gazişehir Gaziantep FK: Nihat Şahin, Rıdvan Şimşek, Ahmet Kesim (46' Cihat Çelik), Kubilay Aktaş, Igor Wanderson, Gökhan Alsan (60' Okan Derici), Prince Segbefia, Kerim Avcı, Yonathan Del Valle, Seifedin Chabbi (76' Rydell Poepon), Oğulcan Çağlayan
Teknik Direktör:
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K Karabükspor: Furkan Kaçar (29' Ferhat Yılmaz), Can Sıkılmaz, Abdullah Sezgin, Fatih Tultak, Arda Belen, Batuhan Kurt (61' Arif Bostancı), Emre Eser, Cihan Aydın (71' Toykan Topuz), Berk Kervankıran, Hüseyin Topbaş, Melih Berat Arslan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 3: Seifedin Chabbi (Gazişehir Gaziantep FK), DK 17: Yonathan Del Valle (Gazişehir Gaziantep FK), DK 35: Berk Kervankıran (K Karabükspor), DK 36: Yonathan Del Valle (Gazişehir Gaziantep FK), DK 57: Seifedin Chabbi (Gazişehir Gaziantep FK), DK 74: Can Sıkılmaz (Gazişehir Gaziantep FK), DK 89: Rydell Poepon (Gazişehir Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: DK 24: Arda Belen (K Karabükspor), DK 45: Berk Kervankıran (K Karabükspor), DK 73: Arif Bostancı (K Karabükspor), DK 83: Can Sıkılmaz (K Karabükspor)
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