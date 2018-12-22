Bektaş: "90 dakikanın ardından beni üzen tek şey skor"

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'ye 3-0 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Bayram Bektaş, kendi hatalarından kaynaklanan gollerle mağlup olduklarını söyledi.

Bektaş: "Karşılaşmada 3-0'lık bir oyun yoktu"



Bektaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, MKE Ankaragücü'nün başında ilk maçına çıktığını, yenilmelerine rağmen oyuncularının saha içinde verdikleri mücadeleden memnun olduğunu belirtti.



Biri cezalı, 6'sı sakat olmak üzere 7 oyuncusundan yoksun olarak maça çıktıklarını dile getiren Bektaş, şöyle konuştu:



'Genel anlamda oyuncularımın mücadelesinden memnunum. 90 dakikanın ardından beni üzen tek şey skor. Çünkü karşılaşmada 3-0'lık bir oyun yoktu. Rakibimiz sadece yakaladığı 3 pozisyonu neticelendirdi ki üç pozisyonun başlangıcı da bizim basit top kayıplarımız ve hücuma çıkarken kaptırdığımız toplardı. Devre arasına giriyoruz. Bu da bizim için çok iyi olacak. Tek düşüncem, bütün oyuncuların sağlıklı bir şekilde devre arasına katılması ve tekrar takımın toparlanması. Taraftarlarımızı üzdük ve 3-0'lık sonuç biraz ağır oldu ama onlara buraya kadar gelip bizi destekledikleri için teşekkür ediyorum.'