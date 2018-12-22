﻿
Elazığspor 1 - Altay 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

ELAZIĞSPOR 1 - ALTAY 1

Elazığspor 1 - Altay 1

Spor Toto 1'nci Lig 17. haftasında Elazığspor ile Altay Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

285 Okunma

Elazığspor 1 - Altay 1

Spor Toto 1'nci Lig 17. haftasında Elazığspor ile Altay Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Elazığspor: Soner Şahin, Serkan Kurtuluş (83' Murathan Özen), Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Kadir Bekmezci, Andreas Tatos, Moussa Bagayoko, Idrissa Diarra, Lamine Diarra, Ahmet Aras (59' Kadir Taşoğlu)

Teknik Direktör:

Altay: Emre Koyuncu, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Atakan Rıdvan Çankaya, Tevfik Altındağ (46' Adnan Aganovic), Metin Yüksel, Hüsamettin Yener (58' Leandro Kappel), Mustafa Murat Uslu, İbrahim Akın (86' İhsan Furkan Deniz), Marco Paixao

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 56: Lamine Diarra (Elazığspor), DK 75: Marco Paixao (Altay)

Sarı Kartlar: DK 6: Tevfik Altındağ (Altay), DK 15: Adem Alkaşi (Elazığspor), DK 29: Metin Yüksel (Altay), DK 33: Moussa Bagayoko (Elazığspor), DK 37: Mustafa Murat Uslu (Altay), DK 74: Kadir Taşoğlu (Elazığspor)

Kırmızı Kart: DK 90: Moussa Bagayoko (Elazığspor)

﻿

3
Ankaragücü, 46 gündür Ankara'da neden oynayamıyor?
Spor Toto 1. Lig 17. haftanın hakemleri açıklandı
UEFA, en çok Türk kulüplerini Avrupa'dan men ediyor
Dünyanın ilk kadın futbol hakeminin bir Türk olduğu tescillendi
Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 21 Aralık’ta yapılacak
Spor Toto 1. Lig'de görünüm
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿