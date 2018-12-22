Elazığspor 1 - Altay 1
Spor Toto 1'nci Lig 17. haftasında Elazığspor ile Altay Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Elazığspor: Soner Şahin, Serkan Kurtuluş (83' Murathan Özen), Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Kadir Bekmezci, Andreas Tatos, Moussa Bagayoko, Idrissa Diarra, Lamine Diarra, Ahmet Aras (59' Kadir Taşoğlu)
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Altay: Emre Koyuncu, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Atakan Rıdvan Çankaya, Tevfik Altındağ (46' Adnan Aganovic), Metin Yüksel, Hüsamettin Yener (58' Leandro Kappel), Mustafa Murat Uslu, İbrahim Akın (86' İhsan Furkan Deniz), Marco Paixao
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 56: Lamine Diarra (Elazığspor), DK 75: Marco Paixao (Altay)
Sarı Kartlar: DK 6: Tevfik Altındağ (Altay), DK 15: Adem Alkaşi (Elazığspor), DK 29: Metin Yüksel (Altay), DK 33: Moussa Bagayoko (Elazığspor), DK 37: Mustafa Murat Uslu (Altay), DK 74: Kadir Taşoğlu (Elazığspor)
Kırmızı Kart: DK 90: Moussa Bagayoko (Elazığspor)
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