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Ümraniyespor 2 - Afjet Afyonspor 1
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ÜMRANİYESPOR 2 - AFJET AFYONSPOR 1

Ümraniyespor 2 - Afjet Afyonspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 17. haftasında Ümraniyespor ile Afjet Afyonspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Ümraniyespor 2-1 kazandı.

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Ümraniyespor 2 - Afjet Afyonspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 17. haftasında Ümraniyespor ile Afjet Afyonspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ümraniyespor 2-1 kazandı.

Ümraniyespor: Burak Öğür, Tarık Tekdal, Oğuz Ceylan (73' Alaaddin Okumuş), Mücahit Albayrak, Aaron Appindangoye, Levy Madinda, Andreas Vasilogiannis, Serkan Göksu (68' Recep Aydın), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (68' Leandrinho)

Teknik Direktör:

Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Bayram Çetin, Nazmi Candoğan, Türker Toptaş, İsmet Benli, Erdi Zengin (70' Timuçin Aşcıgil), Yasin Yener, Onur Toprak (78' Oltan Karakullukçu), Taşkın İlter, Ersel Aslıyüksek, Aykut Uluç (78' Enes Ata)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 24: Levy Madinda (Ümraniyespor), DK 37: Atabey Çiçek (Ümraniyespor), DK 68: Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor )

Sarı Kartlar: DK 51: Erdi Zengin (Afjet Afyonspor ), DK 53: İsmet Benli (Afjet Afyonspor ), DK 56: Serkan Göksu (Ümraniyespor), DK 61: Timur Temeltaş (Ümraniyespor), DK 90: Andreas Vasilogiannis (Ümraniyespor)

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