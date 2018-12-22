Ankaragücü, ilk yarıyı da yenilgiyi ile kapattı!

MKE Ankaragücü 0 - Göztepe 3
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 17. haftasında MKE Ankaragücü ile Göztepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Göztepe 3-0 kazandı.
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Bakary Kone, Mehmet Sak, Kenan Özer, Alihan Kubalas, Ricardo Faty (58' Anton Putsila), Mostapha El Kabir (67' Alessio Cerci), İlhan Parlak, Sedat Ağçay, Youness Mokhtar (79' Olanrewaju Kehinde), Kubilay Kanatsızkuş
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Göztepe: Beto, Wallace Reis, Cristian Titi, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk, Yoan Gouffran (83' Yalçın Kayan), Celso Borges, Andre Castro (90' Tayfur Bingöl), Andre Poko, Halil Akbunar (75' Axel N'gando), Cameron Jerome
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Goller: DK 50: Cameron Jerome (Göztepe), DK 69: Halil Akbunar (Göztepe), DK 79: Yoan Gouffran (Göztepe)
Sarı Kartlar: DK 41: Wallace Reis (Göztepe), DK 48: Ricardo Faty (MKE Ankaragücü), DK 81: Mehmet Sak (MKE Ankaragücü)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.