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Ankaragücü, ilk yarıyı da yenilgiyi ile kapattı!
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ANKARAGÜCÜ, İLK YARIYI DA YENİLGİYİ İLE KAPATTI!

Ankaragücü, ilk yarıyı da yenilgiyi ile kapattı!

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 17. haftasında MKE Ankaragücü ile Göztepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Göztepe 3-0 kazandı.

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MKE Ankaragücü 0 - Göztepe 3

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 17. haftasında MKE Ankaragücü ile Göztepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Göztepe 3-0 kazandı.

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Bakary Kone, Mehmet Sak, Kenan Özer, Alihan Kubalas, Ricardo Faty (58' Anton Putsila), Mostapha El Kabir (67' Alessio Cerci), İlhan Parlak, Sedat Ağçay, Youness Mokhtar (79' Olanrewaju Kehinde), Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör:

Göztepe: Beto, Wallace Reis, Cristian Titi, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk, Yoan Gouffran (83' Yalçın Kayan), Celso Borges, Andre Castro (90' Tayfur Bingöl), Andre Poko, Halil Akbunar (75' Axel N'gando), Cameron Jerome

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 50: Cameron Jerome (Göztepe), DK 69: Halil Akbunar (Göztepe), DK 79: Yoan Gouffran (Göztepe)

Sarı Kartlar: DK 41: Wallace Reis (Göztepe), DK 48: Ricardo Faty (MKE Ankaragücü), DK 81: Mehmet Sak (MKE Ankaragücü)
 

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12
Aykırı
22 Aralık 201820:19
El kebir Rize ile anlaşmış maçtan sonra zaten veda eder gibiydi hayırlısı olsun bakalım ligde kalabilecekmiyiz malesef sahipsiz ankara
11
Gurbetci
22 Aralık 201817:42
Bakiyorumda herkes felaket tellalligi yapiyo.macin skoru 3-0 ama oyunun hakki bu degildir.o kadar eksige ragmen takim iyi mucadele ettin,ezik oynamadi.beyler bulundugumuz ligin kiymetini bilelim,buralara nasil geldik herkes bilmeli.ikinci yari icin gereken yapilir ankaragucu layik oldugu yere gelir,önemli olandestektir. Bizden daha kötu olanlarda var,ankaragucu camiasi ufacik bir ruzgarda yikilacak degilllll
10
nöri gantar
22 Aralık 201817:14
burda yazı yazan saftorikler ben sizi geçen sene uyarmadı mı?süper liğ ağırdır masrafları çok olur diye ve takım için her hafta bi 10 lira bağış yapın demedim mi?Benim sözümü dinleyen rahat eder dinlemeyen boka gömülür.
9
Aykırı
22 Aralık 201816:46
Taraftarın da göztepelileri bırakıp da birbirine düşmesi iğrençti başta taraftar olmak üzere herkes üzerine düşeni yapmalı
8
Aykırı
22 Aralık 201816:32
Maç 1 0 iken el kibiri çıkaran hoca tartışılır bizi de muhtemelen düşürür İsmaili de mumla ararız
7
Kaptanado
22 Aralık 201816:21
25 puanlaküme düşeriz bir galibiyet iki beraberlik alırız galibiyeti bizim gibi düşecek olandan alırız ilhan kone alihan kubilay mehmet muhtar cerci bunlarla ikinci ligde bile tutunamazsın.
6
Bir garip Angaragüçlü
22 Aralık 201816:15
Yazıklar olsun,Sokağa çıkamaz hale bizi getirdiniz.ptt 1.lig şimdiden hayırlı olsun.Acemi ve Amatör yönetim.Sene başından beri rezillik diz boyu.Transferlerin hepsi yanlış
5
Abone
22 Aralık 201816:09
Çok şükür ilk yarı bitti her hafta rezil olmaktan üç hafta muaf iz balık baştan kokar bu rezalet sonuç ne ilk ne son olacak yönetim ne yapacaksa yapsın bu rezalet dayanılmaz boyutlarda radikal kararlar lazım gitmesi gerekenlere konuşup anlaşarak helallederek ayrılmak lazim para yoksa o zaman tüm takıma yol vermeli Ü 21 takımı ile yola devam edilmeli ve bizim ideal olan 1. lige koosmali çünkü süper lig bize ağır geldi tasiyamiyoruuz.
4
1957 li
22 Aralık 201816:07
BU TAKIMIN EN AZ 7-8 OYUNCUYA KAPIYI GÖSTERİP YERLERİNE DAHA AÇ ORTA YAŞ GURUBU OYUNCULAR ALARAK DEVAM ŞART.BU KADROYLA DEVAMDA KÜME DÜŞMEMİZ KESİN.YÖNETİMEDE BİR SÖZÜM OLMUYORSA İSTİYENDE VARSA OTUR KONUŞ ALACAĞIN VARSA AL BIRAK KİŞİLER KENDİNİ TATMİN EDECEK DİYE TARAFTARA YAZIK OLMASIN.DÜŞERSEK TAA 2.LİGE KADAR GİDER BİDAHADA ZOR ÇIKARIZ.BU SENE NEĞARSAK YAPALIM LİGDE KALALIM
3
Usta
22 Aralık 201815:47
Hayatımızdan çaldım sagligimizdan çaldım kisiigimizden çaldım pisigolojimizi alt üst ettin nedir bu ya yazıklar olsun bizi bu rezil hale getirenlere iyiki iki yıl şampiyonluk gördük ama son gördüğümüz olacak bu takım yedi sene önceki duruma çok benziyor ödemede gelen fidan bizi göle bitiyordu aynı bu sene olduğu gibi kimse 20 puanla güvenmesin düşmenin en büyük adayı biziz bunu kizdigimdan söylemiyorum takım 2. Zlig takımı havasında zaten gideceğimiz yerde orası....
2
Ankarali
22 Aralık 201815:36
Baskanda sacmalamiya basladi bayram kim ya hangi basarisi var sen git acemiye takim emanet et iyi islayen takim olurda anlarim bu kaosta
1
Ankarali
22 Aralık 201815:32
Adam eski maçları hiç izlememiş.ne köneymiş.ne ilhanmis vazgecemiyorlar ikiside 0 ama rakibe calisiyolar kosuyo desen yok kone sacinin hakkini veriyo kiz gibi oyun oynuyo
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