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Fenerbahçe ve Ankaragücü, PFDK'ya sevk edildi
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FENERBAHÇE VE ANKARAGÜCÜ, PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Fenerbahçe ve Ankaragücü, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'yü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'yü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında oynadıkları maçlardaki "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'nün PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
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