Denizlispor 1 - İstanbulspor 0
Spor Toto 1'nci Lig 17. haftasında Denizlispor ile İstanbulspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizlispor 1-0 kazandı.
Denizlispor: Adam Stachowiak, Kerem Can Akyüz, Furkan Şeker, Abdülkerim Bardakçı, Alperen Babacan, Ismail Aissati, Recep Niyaz (88' Cihan Özkaymak), Deniz Vural, Burak Çalık (78' Tonia Tisdell), Mehmet Akyüz, Ziya Alkurt (83' Burak Altıparmak)
Teknik Direktör:
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İstanbulspor: Alperen Uysal, Clesio Bauque, Patrick Etoga, Wellington Nascimento, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Ali Dere (66' Muhammed Demirci), Aldin Cajic, Slavko Perovic, İbrahim Yılmaz (78' Halil Çolak), Asım Hamzaçebi (73' Muhsin Yıldırım)
Teknik Direktör:
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Gol: DK 56: Recep Niyaz (Denizlispor)
Sarı Kart: DK 86: Muhammed Demirci (İstanbulspor)
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