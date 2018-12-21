﻿
Denizlispor 1 - İstanbulspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

DENİZLİSPOR 1 - İSTANBULSPOR 0

Denizlispor 1 - İstanbulspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 17. haftasında Denizlispor ile İstanbulspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Denizlispor 1-0 kazandı.

402 Okunma

Denizlispor 1 - İstanbulspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 17. haftasında Denizlispor ile İstanbulspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizlispor 1-0 kazandı.

Denizlispor: Adam Stachowiak, Kerem Can Akyüz, Furkan Şeker, Abdülkerim Bardakçı, Alperen Babacan, Ismail Aissati, Recep Niyaz (88' Cihan Özkaymak), Deniz Vural, Burak Çalık (78' Tonia Tisdell), Mehmet Akyüz, Ziya Alkurt (83' Burak Altıparmak)

Teknik Direktör:

İstanbulspor: Alperen Uysal, Clesio Bauque, Patrick Etoga, Wellington Nascimento, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Ali Dere (66' Muhammed Demirci), Aldin Cajic, Slavko Perovic, İbrahim Yılmaz (78' Halil Çolak), Asım Hamzaçebi (73' Muhsin Yıldırım)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Gol: DK 56: Recep Niyaz (Denizlispor)

Sarı Kart: DK 86: Muhammed Demirci (İstanbulspor)

﻿

3
Ankaragücü, 46 gündür Ankara'da neden oynayamıyor?
Spor Toto 1. Lig 17. haftanın hakemleri açıklandı
UEFA, en çok Türk kulüplerini Avrupa'dan men ediyor
Dünyanın ilk kadın futbol hakeminin bir Türk olduğu tescillendi
Denizlispor'a ihtarname şoku
Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 21 Aralık’ta yapılacak
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿