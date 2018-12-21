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Kupadan elendiler, otobüsle döndüler!
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KUPADAN ELENDİLER, OTOBÜSLE DÖNDÜLER!

Kupadan elendiler, otobüsle döndüler!

Gençlerbirliği kafilesi, Adana’da yoğun sis nedeniyle uçuş seferleri iptal edilince bir süre havaalanında bekledikten sonra otobüsle Ankara’ya doğru yola çıktı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupasında Hatayspor ile oynadığı maçın ardından Ankara'ya gitmek üzere Adana'ya geldi.

Rakibine 2-0 yenilerek kupadan elenen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Erkan Sözeri ve 30 kişilik kafile yaklaşık 2 saat havaalanında bekledikten sonra uçuşların iptal edildiğini öğrendi. Bir süre futbolcular ve teknik heyet havaalanı giriş kapısında bekledikten sonra takım otobüsünün gelmesiyle Ankara'ya doğru yola çıktılar.

Bu olay Akhisar yenilgisi sonrası İstanbul'a otobüsle gönderilen Fenerbahçe futbolcularını hatırlatsa da olayın tamamen iklim koşullarından dolayı gerçekleşti.

 

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2
Klasspor
21 Aralık 201812:53
başlığı geçip haberi okusa içerisinde nedeni yazıyor oysa ki.
1
Yazık yazık
21 Aralık 201811:30
Bu kulüpler olmasa sizler nasıl ekmek yiyeceksiniz ? Böyle bir başlık İstanbul medyası atsa Bizans deriz içimizden birileri böyle bir başlık atması oldukça tuhaf yazık çok yazık
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