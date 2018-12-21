Kupadan elendiler, otobüsle döndüler!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupasında Hatayspor ile oynadığı maçın ardından Ankara'ya gitmek üzere Adana'ya geldi.
Rakibine 2-0 yenilerek kupadan elenen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Erkan Sözeri ve 30 kişilik kafile yaklaşık 2 saat havaalanında bekledikten sonra uçuşların iptal edildiğini öğrendi. Bir süre futbolcular ve teknik heyet havaalanı giriş kapısında bekledikten sonra takım otobüsünün gelmesiyle Ankara'ya doğru yola çıktılar.
Bu olay Akhisar yenilgisi sonrası İstanbul'a otobüsle gönderilen Fenerbahçe futbolcularını hatırlatsa da olayın tamamen iklim koşullarından dolayı gerçekleşti.
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