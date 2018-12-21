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Ankaragücü, 46 gündür Ankara'da neden oynayamıyor?
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ANKARAGÜCÜ, 46 GÜNDÜR ANKARA'DA NEDEN OYNAYAMIYOR?

Ankaragücü, 46 gündür Ankara'da neden oynayamıyor?

MKE Ankaragücü Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de maçlarını Ankara dışında oynamalarına tepki gösterdi.

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MKE Ankaragücü Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de maçlarını Ankara dışında oynamalarına tepki gösterdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan "Ankaragücü neden Ankara'da oynayamıyor?" başlıklı açıklamada, sarı-lacivertlilerin Ankara'da son iç saha maçını 4 Kasım'da oynadığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş karşılaşması için ani bir karar ile oynanamaz raporu verilen Yenikent Stadyumu'nun zemini, bugün itibarıyla 46 gündür müsabaka oynamaya elverişli hale getirilememiştir. Kulübümüz, Yenikent Stadyumu'nda sadece müsabakalarını oynamaktadır. Stadyumun tüm bakım, onarım, tadilat ve yenileme çalışmaları Osmanlıspor ve görevlileri tarafından yapılmaktadır. Yenikent Stadyumu'nun zemininin müsabaka oynanmasına uygun hale getirilmesi kulübümüzün sorumluluğunda değildir. Ancak, Yenikent Stadyumu’nda müsabaka oynanmaması en çok kulübümüze zarar vermektedir. Gerek takımımızın her müsabakayı şehir dışında oynaması nedeniyle doğan masraflar ve oynanan stadyumlara ödenen kira bedelleri gerek ise takımımızda oluşan yorgunluk kulübümüzü maddi manevi zarara uğratmaktadır. Taraftarımızın takımını desteklemek için yollara düşmesi de bizleri ayrıca endişelendirmekte ve üzmektedir."

MKE Ankaragücü'nün, kendi tesislerindeki çim sorununu 27 günde çözdüğünün vurgulandığı açıklamada, inşası süren Eryaman Stadı için şunlar kaydedildi:

"MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak Eryaman Stadyumu'nun tahsisi için yoğun bir çalışma içerisindeyiz ve adım adım stadyumun inşasını takip etmekteyiz. Yetkililer tarafından eylül ayından beri her ay stadyumun inşasının biteceği belirtilmekte olsa da halihazırda stadyum tamamlanamamıştır. İş sahibi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin stadyumun artan kapasitesi nedeniyle yüklenici firma ile ihtilaf yaşadığı, yüklenici firmaya ödeme yapılmamasının stadyumda yeterli hızda çalışma yapılmamasına sebebiyet verdiği tarafımızdan gözlemlenmiştir. Maalesef Eryaman Stadyumu'nun yapımı hususunda da görev ve yetkimiz bulunmadığından yaptırımda da bulunamıyoruz. Konu ile ilgili başta Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ilgilileri ile görüşme halinde olmamıza rağmen henüz stadyum inşası tamamlanamamıştır."

Açıklamada, çözüm bulunamaması durumunda Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında da MKE Ankaragücü'nün Eryaman Stadı'nda oynayamayacağı belirtilerek, "2019 yılına sayılı günler kala stadyum sorununun çözülmesini ve taraftarımızın şehir şehir dolaşmasına son verilmesini istiyoruz." denildi.

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