Erkan Sözeri: "Organizasyonu önemsemiştik"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Hatayspor'un maçta yakaladığı fırsatları çok iyi değerlendirdiğini dile getirdi.
Sözeri, kupada Hatayspor'a elenmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Hatayspor'a başarılar dileyen Sözeri, "İnşallah büyük takımlardan birisi gelir ve üst turda Hatay'a güzellik katar. Kendi oyuncularımı da kutluyorum. İnanılmaz mücadele ettiler. Hedefimizi bundan sonra lig olarak görüyoruz. Organizasyonu önemsemiştik. Bir tur daha atlasak camiamız için iyi olacaktı belki ama başaramadık." değerlendirmesinde bulundu.
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