﻿
Erkan Sözeri: "Organizasyonu önemsemiştik"
﻿
Site İçi Arama
﻿

ERKAN SÖZERİ: "ORGANİZASYONU ÖNEMSEMİŞTİK"

Erkan Sözeri: "Organizasyonu önemsemiştik"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Hatayspor'un maçta yakaladığı fırsatları çok iyi değerlendirdiğini dile getirdi.

448 Okunma

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Hatayspor'un maçta yakaladığı fırsatları çok iyi değerlendirdiğini dile getirdi.

Sözeri, kupada Hatayspor'a elenmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Hatayspor'a başarılar dileyen Sözeri, "İnşallah büyük takımlardan birisi gelir ve üst turda Hatay'a güzellik katar. Kendi oyuncularımı da kutluyorum. İnanılmaz mücadele ettiler. Hedefimizi bundan sonra lig olarak görüyoruz. Organizasyonu önemsemiştik. Bir tur daha atlasak camiamız için iyi olacaktı belki ama başaramadık." değerlendirmesinde bulundu.

3
Yiğiner: "Bakan, statla ilgilenmezse ikinci yarıya da yetişmez!"
Gençlerbirliği kupayı bıraktı, lige döndü!
Spor Toto 1. Lig 17. haftanın hakemleri açıklandı
UEFA, en çok Türk kulüplerini Avrupa'dan men ediyor
Dünyanın ilk kadın futbol hakeminin bir Türk olduğu tescillendi
Erkan Sözeri: "Hiçbir zaman rehavete kapılmayacağız"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿