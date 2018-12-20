﻿
Gençlerbirliği kupayı bıraktı, lige döndü!
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ KUPAYI BIRAKTI, LİGE DÖNDÜ!

Gençlerbirliği kupayı bıraktı, lige döndü!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Hatayspor'a 2-0 yenilerek turnuvadan elendi.

397 Okunma

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Hatayspor'a 2-0 yenilerek turnuvadan elendi.

İlk karşılaşmayı 2-1 kaybeden Hatayspor, bu skorla adını son 16 turuna yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası

Hatayspor: 2 - Gençlerbirliği: 0
 
Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cemal Alpay, Cem Özbay

Hatayspor: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Mehmet Tayfun Dingil, Karim Samb (Dk. 74 Hamza Gür), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Caner Hüseyin Bağ), Korkishko, Sadi Karaduman (Dk. 32 Yılmaz Özeren), Maiga, Sinan Kurumuş, Özgür Kazar

Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Arnason, Bady, Canberk Aydın (Dk. 71 Metehan Mert), Mahmut Boz, Matei (Dk. 75 Cengizhan Akgün), Rahmetullah Berişbek, Jailton, Bekir Yılmaz (Dk. 46 Emre Gündoğdu)

Goller: Dk. 37 Sinan Kurumuş, Dk. 49 Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Bekir Yılmaz, Dk. 55 Emre Gündoğdu, Dk. 72 Arnason (Gençlerbirliği), Dk. 67 Karim Samb (Hatayspor)

3
Yiğiner: "Bakan, statla ilgilenmezse ikinci yarıya da yetişmez!"
Erkan Sözeri: "Organizasyonu önemsemiştik"
Spor Toto 1. Lig 17. haftanın hakemleri açıklandı
UEFA, en çok Türk kulüplerini Avrupa'dan men ediyor
Dünyanın ilk kadın futbol hakeminin bir Türk olduğu tescillendi
Erkan Sözeri: "Hiçbir zaman rehavete kapılmayacağız"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿