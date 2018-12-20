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Giresunspor'da olağanüstü kongre ertelendi
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GİRESUNSPOR'DA OLAĞANÜSTÜ KONGRE ERTELENDİ

Giresunspor'da olağanüstü kongre ertelendi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor Kulübünün olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor Kulübünün olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Giresunspor Tesisleri'nde yapılması planlanan kongre, yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine katılan üyelerin imzalarıyla tutanak altına alınarak ertelendi.

Olağanüstü genel kurul, 27 Aralık Perşembe günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek. Ertelenen kongrede 449 üye oy kullanabilecek.

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