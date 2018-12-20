Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligde ilk yarının son haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
22 Aralık Cumartesi:
13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Özgür Yankaya
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
23 Aralık Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor: Hüseyin Göçek
16.00 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler
24 Aralık Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Ümit Öztürk
20.00 Akhisarspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy
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