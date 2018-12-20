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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
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SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligde ilk yarının son haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

22 Aralık Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Özgür Yankaya

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

23 Aralık Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor: Hüseyin Göçek

16.00 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

24 Aralık Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Ümit Öztürk

20.00 Akhisarspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy

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