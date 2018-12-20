Spor Toto 1. Lig 17. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligde ilk yarının son haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
21 Aralık Cuma:
19.00 Denizlispor-İstanbulspor / Burak Şeker
22 Aralık Cumartesi:
13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Altay / Süleyman Abay
13.30 Ümraniyespor-Afjet Afyonspor / Ramazan Keleş
16.00 Gazişehir Gaziantep-Kardemir Karabükspor / Sinan Dereci
23 Aralık Pazar:
13.30 Osmanlıspor-Adanaspor / Yasin Kol
13.30 Hatayspor-Balıkesirspor Baltok / Özgür Türkalp
16.00 Eskişehirspor-Boluspor / Kutluhan Bilgiç
16.00 Adana Demirspor-Gençlerbirliği / Tugay Kaan Numanoğlu
24 Aralık Pazartesi:
19.00 Altınordu-Giresunspor / Emre Malok
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