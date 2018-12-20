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Spor Toto 1. Lig 17. haftanın hakemleri açıklandı
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SPOR TOTO 1. LİG 17. HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Spor Toto 1. Lig 17. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligde ilk yarının son haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

21 Aralık Cuma:

19.00 Denizlispor-İstanbulspor / Burak Şeker

22 Aralık Cumartesi:

13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Altay / Süleyman Abay

13.30 Ümraniyespor-Afjet Afyonspor / Ramazan Keleş

16.00 Gazişehir Gaziantep-Kardemir Karabükspor / Sinan Dereci

23 Aralık Pazar:

13.30 Osmanlıspor-Adanaspor / Yasin Kol

13.30 Hatayspor-Balıkesirspor Baltok / Özgür Türkalp

16.00 Eskişehirspor-Boluspor / Kutluhan Bilgiç

16.00 Adana Demirspor-Gençlerbirliği / Tugay Kaan Numanoğlu

24 Aralık Pazartesi:

19.00 Altınordu-Giresunspor / Emre Malok

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