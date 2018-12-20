Türkiye'nin FIFA sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasının 39. basamağındaki yerini korudu.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre, ilk 3 değişmedi. Geçen ay olduğu gibi Belçika zirvede, Fransa 2'nci, Brezilya da 3. sırada yer aldı.
2018'e 42. sırada başlayan Türkiye ise kasımda olduğu gibi 39. sırada kaldı.
Kosova, 2017 Aralık sıralamasına göre 46 basamak atlayarak 131. sıraya çıktı ve yılın en fazla yükselen takımı oldu.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Belçika
|1727
|-
|2
|Fransa
|1726
|-
|3
|Brezilya
|1676
|-
|4
|Hırvatistan
|1634
|-
|5
|İngiltere
|1631
|-
|6
|Portekiz
|1614
|-
|7
|Uruguay
|1609
|-
|8
|İsviçre
|1599
|-
|9
|İspanya
|1591
|-
|10
|Danimarka
|1589
|-
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