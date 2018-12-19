Yiğiner'in isteği üzerine 3 yönetici istifa etti!

Ankaragücü'nde çalkantılı dönemin devam ettiği bu günlerde, 3 yöneticinin da istifa ettiği ortaya çıktı.

Ankaragücü’nde Asbaşkan ve Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ercan Soydaş, Asbaşkan İdari İşler Sorumlusu Murat Akçabağ ve Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz istifa etti.

Üç yöneticinin de Başkan Mehmet Yiğiner’in isteği üzerine istifa ettikleri öğrenildi.