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Mehmet Yiğiner: "En az 3-4 transfer gerekli"
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MEHMET YİĞİNER: "EN AZ 3-4 TRANSFER GEREKLİ"

Mehmet Yiğiner: "En az 3-4 transfer gerekli"

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, "Sakat oyunculardan iyileşen olursa Göztepe maçında da iddialı oluruz. Transfer çalışmalarımız var, devre arasında en az 3-4 transfer yapmamız gerekiyor" dedi.

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Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Yeni Teknik Direktörü Bayram Bektaş ile imza atıldıktan sonra açıklamalarda bulundu.

"Bu bizim işimiz"

Mehmet Yiğiner, “Bayram hoca ile bir araya gelerek kulübümüzün ekonomik durumundan bahsettik ve kendisine, 'Takımımızda 8-9 sakat var, en az şut çeken takımız ve en az koşan takımız negatifi pozitife çevirebilir misiniz?' şeklinde bir soru yönelttik, Bayram Bektaş da, 'Bu bizim işimiz' dedi. Kendisine güvendiğimiz için en azından lig sonuna kadar anlaştık ancak opsiyonlu bir anlaşma yaptık. Opsiyon, sezon sonundaki duruma göre 1 veya 2 yıl olabilir." dedi

"En az üç veya dört transfer yapmamız gerekiyor"

Başkan Yiğiner, "Bayram hocamızın da işi zor. Bayağı bir sakatımız var, sakatlardan iyileşen olursa Göztepe maçında da iddialı oluruz. Transfer çalışmalarımız var, en az üç veya dört transfer yapmamız gerekiyor. Bu isimlerin, takıma katkı sağlayacak, direk oynayacak oyuncular olmasını arzu ediyoruz. Sezon başında kamp görmedikleri için şu an bu kadar sakatımız olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
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