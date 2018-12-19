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Bektaş: "Kadromuzun potansiyelini ortaya koyacağına inanıyorum"
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BEKTAŞ: "KADROMUZUN POTANSİYELİNİ ORTAYA KOYACAĞINA İNANIYORUM"

Bektaş: "Kadromuzun potansiyelini ortaya koyacağına inanıyorum"

Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Bayram Bektaş, MKE Ankaragücü'nün çok köklü bir camia olduğunu belirterek, "MKE Ankaragücü, Türk futbolunun önde gelen simgelerindendir" dedi.

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MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Bayram Bektaş ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktörlüğe getirilen Bayram Bektaş ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bektaş, MKE Ankaragücü'nün çok köklü bir camia olduğunu belirterek, "MKE Ankaragücü, Türk futbolunun önde gelen simgelerindendir. Bu kulübü hak ettiği yere taşımak için ekibimle elimizden geleni yapacağız. Kadromuzun potansiyelini ortaya koyacağına, birlikte çok çalışarak başarılı olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner de Bektaş'a güvendiklerini vurgulayarak, "Hocamız zor bir görevi üstlendi. Takımımızın büyük potansiyeli ve zorlukları var, hocamız genç ve azimli bir teknik direktör. Yapılan görüşmelerin ilk dakikasından beri süreç hep olumlu ilerledi. Bayram hocamıza ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Bayram Bektaş'ın yardımcılıklarını Ahmet Kuzaltı, Faruk Korkmaz, Kemal Kurak, Ahmet Cingöz, Ömer Faruk Mahir ve Mehmet İpek'in üstleneceği kaydedildi. 
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Irfan
19 Aralık 201823:26
Hayırlı olur insaallah.bu bizim kaleci h off ne zaman iyileşecek. Ona ihtiyacımız var.korcan formsuz.altay iyi ama süper lig için biraz deneyim kazanması lazim
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