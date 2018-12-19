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Ankaragücü'nde Bayram Bektaş dönemi
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ANKARAGÜCÜ'NDE BAYRAM BEKTAŞ DÖNEMİ

Ankaragücü'nde Bayram Bektaş dönemi

Ankaragücü’nde Teknik Direktör İsmail Kartal’dan boşalan koltuğa, sezon başında Göztepe’yi çalıştıran Bayram Bektaş’ın geçmesinin an meselesi olduğu öğrenildi.

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Ankaragücü’nde Teknik Direktör İsmail Kartal’dan boşalan koltuğa, sezon başında Göztepe’yi çalıştıran Bayram Bektaş’ın geçmesinin an meselesi olduğu öğrenildi.

Ankaragücü yönetiminin, Bayram Bektaş ile temas kurduğu ve birçok konuda anlaştığı bildirildi. Ufak tefek pürüzlerin ise Bektaş’ın avukatı ile yapılacak konuşmanın ardından çözüme kavuşacağı ifade edildi.

Alınan bilgilere göre, Ankaragücü’nün yeni teknik direktörünün olmasına kesin gözüyle bakılan Bayram Bektaş ile 6 aylık bir anlaşma yapıldığı ve 1 senelik opsiyonun da saklı tutulduğu öğrenildi.

44 yaşındaki Bayram Bektaş, teknik adamlık sıfatıyla kariyerinde sırasıyla Elazığspor, Ümraniyespor ve Göztepe takımlarında çalıştı.

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