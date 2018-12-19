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Manchester United sezon sonuna kadar Solskjaer'e emanet
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MANCHESTER UNİTED SEZON SONUNA KADAR SOLSKJAER'E EMANET

Manchester United sezon sonuna kadar Solskjaer'e emanet

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın teknik direktörlüğünü, sezon sonuna kadar Ole Gunnar Solskjaer'in yapacağı açıklandı.

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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın teknik direktörlüğünü, sezon sonuna kadar Ole Gunnar Solskjaer'in yapacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, görevine son verilen teknik direktör Jose Mourinho'nun yerine geçici olarak Manchester United'ın eski futbolcusu Solskjaer getirildi.

"Bu kadroyla çalışmayı dört gözle bekliyorum"

İngiliz ekibinde görev alacağı için çok mutlu olduğunu dile getiren Solskjaer, "Manchester United kalbimde ve bu görevle geri gelmek çok güzel. Sahip olduğumuz yetenekli kadro, personel ve kulüpteki herkesle çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Takımı sezon sonuna kadar çalıştıracağı belirtilen 45 yaşındaki Norveçli teknik adam, 2015'ten bu yana ülkesinin Molde kulübünün teknik direktörlüğünü yapıyordu.

Manchester United formasını 1996'dan 2007'ye kadar giyen Solskjaer, 366 maçta 126 gol atmıştı.

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