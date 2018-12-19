﻿
Irkçı harekete 4 yıl statlara girememe cezası
﻿
Site İçi Arama
﻿

IRKÇI HAREKETE 4 YIL STATLARA GİREMEME CEZASI

Irkçı harekete 4 yıl statlara girememe cezası

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasındaki Arsenal-Tottenham maçında sahaya muz kabuğu atan taraftara, statlara 4 yıl girememe cezası verildi.

230 Okunma

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasındaki Arsenal-Tottenham maçında sahaya muz kabuğu atan taraftara, statlara 4 yıl girememe cezası verildi.

Arsenal'in Tottenham'ı 4-2 yendiği 2 Aralık'taki Kuzey Londra derbisinde rakip takımın Gabonlu futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang'a gol sevinci sırasında muz kabuğu atan Tottenham taraftarı, hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, "ırkçı hareket" yaptığına hükmettiği Averof Panteli isimli taraftara, 4 yıl boyunca futbol maçlarına gidememe cezası verdi.

Tottenham Kulübü'nün, maçlarını ömür boyu izleyememe cezası verdiği Panteli ayrıca mahkeme masraflarıyla 635 sterlin (yaklaşık 4250 lira) para cezası aldı.

ETİKETLER
Ankaragücü'nde Bayram Bektaş dönemi
Sporun rol modelleri: Taha Akgül ve Rıza Kayaalp
1
Keçiörengücü, Galatasaray'ı salladı ama yıkamadı!
Osman Özköykü: "Daha güçlü bir Osmanlıspor izleteceğiz"
Erkan Sözeri: "Hiçbir zaman rehavete kapılmayacağız"
3
MKE Ankaragücü-Göztepe maçı Kayseri'de
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿