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MİNDERDE BÜYÜK HEYECAN BAŞLIYOR

Minderde büyük heyecan başlıyor

Türkiye'yi İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un temsil edeceği Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Kupası yarın başlayacak.

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Türkiye'yi İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un temsil edeceği Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Kupası yarın başlayacak.

İran'ın Erdebil kentinin 19-21 Aralık tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda 7 ülkeden 8 takım yarışacak. Turnuvaya, Türkiye, Gürcistan, Ermenistan, Ukrayna, Sırbistan ve Bulgaristan'dan birer kulübün yanı sıra ev sahibi İran'dan iki takım katılacak.

Kupada Türkiye'yi, Grekoromen Güreş Süper Ligi'nde şampiyon olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor temsil edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Dünya Kulüpler Kupası'nda 2016'da ikincilik, 2017'de ise üçüncülük elde etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor kadrosundaki sporcular şunlar:

55 kilo: Müslüm Alınlı, Ekrem Öztürk
60 kilo: Hammet Rüstem, Ahmet Uyar
63 kilo: Abdurrahman Altan
67 kilo: Atakan Yüksel
72 kilo: Ahmet Yılmaz
77 kilo: Yunus Emre Başar, Fatih Cengiz
82 kilo: Burhan Akbudak
87 kilo: Metehan Başar
97 kilo: Cenk İldem, Fatih Başköy
130 kilo: Rıza Kayaalp

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