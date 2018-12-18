Rafting heyecanı Tunceli'de yaşanacak

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı, 2019 Dünya Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
Dünyanın en kaliteli rafting parkurlarından biri kabul edilen ve geçtiğimiz aylarda Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in girişimleri ve Türkiye Rafting Federasyonu'nun çalışmaları sonrası Munzur Vadisi Milli Parkı içinde geçen Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik bölümü uluslararası rafting parkuru ilan edildi. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in girişimleri sonrasında Tunceli'de ilk kez 23-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'ndan sonra Tunceli, bu kez de 2019 Dünya Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
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