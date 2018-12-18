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Galatasaray deplasmanda kazandı
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GALATASARAY DEPLASMANDA KAZANDI

Galatasaray deplasmanda kazandı

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında konuk olduğu Çekya ekibi Dukla Liberec'i 3-2 yendi.

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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında konuk olduğu Çekya ekibi Dukla Liberec'i 3-2 yendi.

Liberec şehrindeki Dukla Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar, 25-23, 20-25, 25-19, 17-25 ve 15-12'lik setlerle 3-2 kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı, 15 Ocak Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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