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ARKAS SPOR YİNE KAYIP

Arkas Spor yine kayıp

Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. haftasında Arkas Spor, Rusya deplasmanında Dinamo Moskova'ya 3-0 yenildi.

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Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. haftasında Arkas Spor, Rusya deplasmanında Dinamo Moskova'ya 3-0 yenildi.

Başkent Moskova'daki Dinamo Moskova Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi ekip 25-23, 25-20 ve 25-15'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.

Arkas Spor, bu sonuçla ikinci maçından da yenilgiyle ayrılırken, Rus temsilcisi ilk galibiyetini elde etti.

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