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Keçiörengücü, Galatasaray'ı salladı ama yıkamadı!
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KEÇİÖRENGÜCÜ, GALATASARAY'I SALLADI AMA YIKAMADI!

Keçiörengücü, Galatasaray'ı salladı ama yıkamadı!

Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ikinci maçında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 2-1 kaybeden Başkent ekibi, bu sonucun ardından Türkiye Kupası'na veda etti.

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Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ikinci maçında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı kendi evinde 2-1 kaybeden Başkent ekibi, bu sonucun ardından Türkiye Kupası'na veda etmiş oldu.

Goller nasıl oldu?

65. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Selçuk İnan'ın ceza sahası yayı sağından kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top altıpas gerisindeki Yunus Akgün'de kaldı. Genç oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

85. dakikada Keçiörengücü beraberliği yakaladı. Sağdan ceza sahasına giren Devrim Taşkaya, kaleci İsmail Çipe ile karşı karşıya pozisyonda pasını daha uygun durumdaki Taha Balcı'ya çıkardı. Bu oyuncu altıpas gerisinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Cem Hanoğlu, Mustafa Savranlar

Galatasaray: İsmail, Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Donk, Selçuk İnan, Celil Yüksel, Yunus Akgün (Malik Karaahmet dk. 85 ?), Atalay Babacan (Ali Yavuz Kol dk. 78), Muğdat Çelik

Yedekler: Batuhan Şen, Mariano, Serdar Aziz, Henry Onyekuru, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Abdussamed Karnuçu, Yuto Nagatomo

Teknik Sorumlular: Levent Şahin, Ümit Davala

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdülkadir Korkut, Cihan Can (Hakan Çevik dk. 84 ?), Uğur Ultu, Erdi Dikmen, Seçkin Getbay (Burak Aydın dk. 84 ?), Butuhan Süer (Devrim Taşkaya dk. 46), Sertaç Çam, Gökhan Meral, Süleyman Olgun, Taha Balcı

Yedekler: Hakkı Yıldız, Uğurcan Bekçi, Alperen Pak

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Goller: Yunus Akgün (dk. 65) (Galatasaray), Taha (dk. 85) (Keçiörengücü) - İSTANBUL
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