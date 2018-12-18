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Dünyanın ilk kadın futbol hakeminin bir Türk olduğu tescillendi
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DÜNYANIN İLK KADIN FUTBOL HAKEMİNİN BİR TÜRK OLDUĞU TESCİLLENDİ

Dünyanın ilk kadın futbol hakeminin bir Türk olduğu tescillendi

FIFA, Drahşan Arda'nın dünya çapında "İlk Kadın Hakem" olduğunu tescilledi. Drahşan Arda, "Uzun süre bekledikten sonra FIFA sonunda dünya çapında ilk kadın hakem olduğumu kabul etti" dedi.

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FIFA, Drahşan Arda'nın dünya çapında "İlk Kadın Hakem" olduğunu tescilledi. Drahşan Arda, "Uzun süre bekledikten sonra FIFA sonunda dünya çapında ilk kadın hakem olduğumu kabul etti" dedi.

1985 yılında "İlk Türk Kadın Hakem" olarak Elmas Arabacı gösterilirken, Avrupa'nın ilk FIFA kokartlı Türk kadın hakemi ise Lale Orta ise 1995'te olmuştu.

Drahşan Arda, dünyada ilk kadın hakemin kendisi olduğunu geçmiş yıllarda zaman zaman dile getirirken, 13 Aralık'ta eline ulaşan FIFA mektubu ile de hakkını teslim aldı.

1967-68 sezonunda kursu tamamlayan ve Zonguldak'ta hakemlik sertifikasını alan Drahşan Arda, daha sonra Almanya'da yaşamını devam ettirdiği için Bavyera Bölgesi'nde maçlarda görev almaya başladı.

Geçmiş yıllarda öğretmenlik yapan ve bu sayede birçok çocuğu spora kazandıran Drahşan Arda, hakemlik hayatı nedeniyle Bavyera Futbol Federasyonu tarafından 30 yıllık bir altın rozet ve plaketle de ödüllendirilmişti.

Kendisinin dünyada ilk, Sema Tokat'ın ise ikinci kadın hakem olduğunu söyleyen Drahşan Arda, yaptığı başvurular ve gönderdiği belgelerle FIFA tarafından dünya çapında ilk kadın hakem olduğunun tescillendiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

"FIFA, sonunda kabul etti"

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden FIFA tarafından konuyla ilgili kendisine gönderilen mektubu da paylaşan Drahşan Arda, FIFA'nın dünya çapında ilk kadın hakem olduğunu tescillediğini belirterek, "Uzun süre bekledikten sonra FIFA sonunda dünya çapında ilk kadın hakem olduğumu kabul etti" ifadelerini kullandı.

Bundan dolayı büyük mutluluk duyan ve yıllardır gösterdiği emeklerin karşılığını aldığını belirten Arda, "Tarihte bir ilk olmak gurur verici.

İlk maçımı 26 Haziran 1968'te yönetmiştim. Tam 50 yıl önce hakemlik heyecanını yaşamıştım. FIFA'dan gelen mektupla da çok mutlu oldum. Mektup elime geçtiği anda ilk günkü kadar heyecanlandım. Dünyanın ilk kadın futbol hakemi olmak gurur verici" şeklinde konuştu.

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