Göztepe son 16'da

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında evinde TFF 3. Lig ekibi Nazilli Belediyespor'u 2-1 yenerek, adını son 16 turuna yazdırdı.
Göztepe, Aydın'daki ilk müsabakayı da 3-0 galip tamamlamıştı.
İlk Yarı
12. dakikada Nazilli Belediyespor öne geçti. Sol kanatta Mert Çapar'ın pasıyla topu alan Onur Karakabak, ceza alanına girip kaleci Göktuğ Bakırbaş'la karşı karşıya kaldıktan sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
31. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Gouffran'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Ngando'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
İkinci Yarı
52. dakikada Yalçın'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Ngando'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 2-1.
Karşılaşmayı 2-1 kazanan Göztepe, adını son 16 turuna yazdırdı.
Stat: Bornova
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serdar Diyadin, Selahattin Altay
Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Tayfur Bingöl, Kadu, Grillo, Yalçın Kayan, Poko (Dk. 46 Alpaslan Öztürk), Serkan Bakan, Ngando, Gouffran (Dk. 59 Halil Akbunar), Samed Ali Kaya, Cikalleshi
Nazilli Belediyespor: Hasan Çayrak, Mert Er Estik, Sergen Piçinciol, Temel Taşkın, Onur Karakabak, Burak Özbakır, Polat Güren, Aykut Sarıdoğan, Mert Çapar (Dk. 63 Onur Topal), Said Can Açıkalın (Dk. 86 Serkan Güler), Taylan Özgün (Dk. 46 Sevcan Bıyıklı)
Goller: Dk. 12 Onur Karakabak (Nazilli Belediyespor), Dk. 31 ve 52 Ngando (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 41 Polat Güren (Nazilli Belediyespor), Dk. 63 Samed Ali Kaya (Göztepe)
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