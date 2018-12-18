"Emre Kılınç, inşallah A Milli Takım'a çağrılır"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, deplasmanda Galatasaray ile yapacakları karşılaşmayı kazanarak ligin ilk yarısını rakiplerinin üzerinde bir puanla tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Keleş, ligde ilk yarının son haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Galatasaray maçından da ekstra puan alırsak bizim için çok iyi olacak. Ligde son 5 haftalık periyodu çok iyi geçirdik, bir çıkış içerisindeyiz. Üç maçtır gol yemiyoruz, oyuncularımın form durumu çok iyi." ifadelerini kullandı.

Rakipleri Galatasaray'da cezalı futbolcuların cezalarının sona erdiğini ve sakat futbolcuların da iyileştiğini belirten Keleş, "Güzel bir mücadele olacak. Biz deplasmanlarda başarılı olan bir takımız, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ı yendik. Galatasaray'ı yenmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım ligin ilk yarısını Galatasaray'ın üstünde bitiririz." diye konuştu.

- "Emre inşallah A Milli Takım'a çağrılır"

Keleş, bir soru üzerine ise orta saha oyuncusu Emre Kılınç'a çeşitli tekliflerin geldiğini ifade ederek, "Emre şu an bir çıkış grafiğinde ve çok iyi oynuyor. Ben büyük takımlara gitmesinden çok A Milli Takım'a çağrılmasını bekliyorum. İnşallah önümüzdeki maçlara çağrılır, bence hak ediyor." açıklamasında bulundu.

Galatasaray karşılaşmasını kazanmaları halinde futbolcularına ekstra izin vereceğini dile getiren Keleş, devre arası kampı için 3 Ocak'ta Alanya'da toplanmayı planladıklarını aktardı.

Kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanını lenf kanseri tedavisi gören 10 yaşındaki Eren Al da izledi. Futbolcularla ve teknik direktör Hakan Keleş ile fotoğraf çektiren Eren, Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho ile bir süre top oynadı. Keleş'in yakından ilgilendiği Eren, moral buldu.