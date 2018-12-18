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Çaykur Rizespor kupaya havlu attı
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ÇAYKUR RİZESPOR KUPAYA HAVLU ATTI

Çaykur Rizespor kupaya havlu attı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Çaykur Rizespor deplasmanda Balıkesirspor Baltok ile 1-1 berabere kalarak kupaya veda etti.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Çaykur Rizespor deplasmanda Balıkesirspor Baltok ile 1-1 berabere kalarak kupaya veda etti.

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor karşısında deplasmandaki ilk maçı 2-0 kazanan Spor Toto 1. Lig takımı Balıkesirspor Baltok, bu sonuçla son 16 turuna adını yazdırdı.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler, Samet Çiçek, İbrahim Bozbey

Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Mehmet Boztepe, Furkan Çil (Dk. 67 Muhammed Ali Doğan), Kethevoama (Dk. 67 Nizamettin Çalışkan), Sedat Şahintürk (Dk. 76 Otoo), Uğur Aygören, Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi

Çaykur Rizespor: Ujkani, Talbi, Robin Yalçın (Dk. 72 Vedat Muric), Jach (Dk. 81 Muhammet Çelik), Gladkyy, Mustafa Saymak, Süleyman Koç, Ali Çamdalı, Emir Han Topçu (Dk. 72 Orhan Ovacıklı), Fink, Eren Karadağ

Goller: Dk. 59 Gladkyy (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 75 Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kartlar: Dk. 60 Robin Yalçın, Dk. 64 Emir Han Topçu (Çaykur Rizespor)
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