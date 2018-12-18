Çaykur Rizespor kupaya havlu attı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Çaykur Rizespor deplasmanda Balıkesirspor Baltok ile 1-1 berabere kalarak kupaya veda etti.
Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor karşısında deplasmandaki ilk maçı 2-0 kazanan Spor Toto 1. Lig takımı Balıkesirspor Baltok, bu sonuçla son 16 turuna adını yazdırdı.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Koray Gençerler, Samet Çiçek, İbrahim Bozbey
Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Mehmet Boztepe, Furkan Çil (Dk. 67 Muhammed Ali Doğan), Kethevoama (Dk. 67 Nizamettin Çalışkan), Sedat Şahintürk (Dk. 76 Otoo), Uğur Aygören, Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi
Çaykur Rizespor: Ujkani, Talbi, Robin Yalçın (Dk. 72 Vedat Muric), Jach (Dk. 81 Muhammet Çelik), Gladkyy, Mustafa Saymak, Süleyman Koç, Ali Çamdalı, Emir Han Topçu (Dk. 72 Orhan Ovacıklı), Fink, Eren Karadağ
Goller: Dk. 59 Gladkyy (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 75 Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 60 Robin Yalçın, Dk. 64 Emir Han Topçu (Çaykur Rizespor)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.