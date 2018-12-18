Galatasaray, RB Leipzig ile özel maç oynayacak

Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Almanya ekibi RB Leipzig ile özel maçta karşılaşacak.

Leipzig kentinde bulunan 43 bin seyirci kapasiteli Red Bull Arena'da oynanacak mücadele, 12 Ocak 2019 Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak.

Almanya Bölgesel Lig ekiplerinden SSV Markranstadt’ın haklarını satın alarak 2009 yılında 5. Lig’den mücadelesine başlayan RB Leipzig, 2013 yılında yükseldiği 3. Lig’de bir sezon kaldıktan sonra Bundesliga 2’de yer almaya hak kazandı.

Halihazırda teknik direktörlük koltuğunda oturan ve 2012 yılında Sportif Direktör olarak kulüpte görev almaya başlayan Ralf Ragnick yönetiminde, 2015-2016 sezonunda Bundesliga’ya yükselen kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra göreve gelen Avusturyalı teknik adam Ralph Hasenhüttl ile en üst seviyedeki ilk sezonunda ligi Bayern Münih’in ardından ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi vizesi almayı başardı.

Grup aşamasından sonra yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kadar yükselen RB Leipzig, Fransa temsilcisi Marsilya’ya 1-0 ve 2-5’lik skorlarla elenmişti.

Bundesliga’da geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan Ralf Ragnick’in öğrencileri, 2018-2019 sezonunda ise 15 hafta sonunda topladığı 28 puanla dördüncü basamakta bulunuyor.

İkinci yarı hazırlıkları 2 Ocak'ta başlayacak

Öte yandan Sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları için 2 Ocak 2019 Çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek.

Çalışmalarını ilk üç gün İstanbul'da sürdürdükten sonra 5 Ocak 2019 Cumartesi günü Antalya'ya geçecek olan Sarı-kırmızılılar, 11 Ocak 2019 Cuma günü Almanya'ya uçarak karşılaşma öncesindeki son antrenmanını Leipzig'de yapacak.