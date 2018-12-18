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Cengizhan Akgün: "Bizi bu inanç şampiyon yapacak"
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CENGİZHAN AKGÜN: "BİZİ BU İNANÇ ŞAMPİYON YAPACAK"

Cengizhan Akgün: "Bizi bu inanç şampiyon yapacak"

Gençlerbirliği’nin kupa golcüsü Cengizhan Akgün, kupada oynanacak Hatayspor maçı öncesi kulüp internet sitesine açıklamalarda bulundu.

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Gençlerbirliği’nin kupa golcüsü Cengizhan Akgün, kupada oynanacak Hatayspor maçı öncesi kulüp internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Altyapıda oynadığı dönemlerde geceleri uyumadan önce A takımın hayalini kurduğunu söyleyen Cengizhan, Diyarbekir Belediyespor ağlarına attığı golü de o hayaller sırasında tasarladığını söyledi.

Cengizhan ilk golüne dair duygularını şu sözlerle anlattı;

“Dediğim gibi hep hayal ediyordum. Hayalim şöyleydi;  A takımla bir maça çıkacağım ve doksanıncı dakikada attığım golle maçı kazanacağız. Pozisyondan önce çok yorulmuştum, koşmayacaktım oraya aslında. Ama sonra içimden bir his “şuraya gideyim belki top bana gelir” dedim. Ve golü attım.”

Maçtan önce Selçuk Şahin, Nobre ve Hakan Arıkan’ın kendisiyle konuştuklarını ve tavsiyelerde bulunduğunu da söyleyen Cengizhan, “Biz burada aile gibiyiz. Bizim gol sevinçlerimizden de bunları görebilirsiniz. Tüm gol sevinçlerinde kulübedekiler sahaya giriyor, biz kulübeye koşuyoruz. Tam bir birliktelik havası var” dedi.

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Uzun yıllar altyapıda olmasına rağmen bu sezon taraftarda  farklı bir hava olduğunu ve bunu herkesin gördüğünü söyleyen genç oyuncu taraftarlar ve şampiyonluk için de şunları söyledi:

“Her şehirde arkamızdalar. Bizim işimizi onlar çok kolaylaştırıyor. Umarım onlara çok güzel bir şampiyonluk hediye edebiliriz. Şampiyonluğa sadece biz değil, kulüpteki herkes inanmış durumda. Güvenlik görevlisi abiler, tesisimizi her sabah pırıl pırıl yapan ablalar, her gün yemeğimizi hazırlayan mutfak ekibimiz… Tesiste kim varsa inanmış durumda. Bizi bu inanç şampiyon yapacak”

Erkan Sözeri’nin kendisine büyük desteği olduğunu söyleyen Cengizhan, “Beni sürekli uyarıyor, hatalarımı söylüyor. Bunlar benim ne moralimi bozuyor, ne beni durduruyor. Çünkü hocam ne diyorsa ne söylüyorsa benim iyiliğim için yapıyor. Bunun farkında olarak ben de çok çalışıyorum”dedi.
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