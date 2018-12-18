Fenerbahçe yönetiminden sakatlanan taraftara ziyaret

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı esnasında tribünden boşluğa düşerek yaralanan taraftara ziyarette bulundu.
Ligin 16. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan ve 2-2 berabere biten karşılaşma esnasında sarı-lacivertli taraftar Emre Soner Ergen, tribünden merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı.
Özel bir hastanede tedavi altına alınan Ergen'i maç sonrası taraftarlar ziyaret etti.
Taraftarların ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri de Ergen'e ziyarette bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Yönetim, Ergen'in doktorundan bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.
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